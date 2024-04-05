5 причин, по которым опасно общаться с нарциссами
Детальный разбор особенностей воздействия нарцисса на свою жертву.
Иллюстрация: Bragin Alexey / Shutterstock / Clem Onojeghuo / Unsplash / Annie для Skillbox Media
Из этой статьи вы узнаете:
- как нарциссы используют эмпатию;
- как работает их память и восприятие;
- что такое нарциссическая ярость;
- зачем нарциссы втягивают других людей в созависимые отношения;
- что такое цикл нарциссического насилия.
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Нарциссы используют эмпатию как средство манипуляции
Различают несколько видов эмпатии (ещё их называют компонентами):
- Когнитивная — понимание эмоций и чувств другого человека с помощью таких когнитивных процессов, как внимание, восприятие, мышление и память. Это именно интеллектуально-аналитическая работа мозга, без сопереживания.
- Эмоциональная (аффективная) — умение разделять и переносить на себя чужие эмоции и чувства, сопереживая им.
- Сострадательная (эмпатическая забота) — выражается в действиях, в искренней помощи человеку, чувства и эмоции которого разделяешь.
Когда говорят, что у нарциссов нет эмпатии, то имеют в виду отсутствие или плохое развитие эмоционального и сострадательного вида. Когнитивная эмпатия у них часто развита хорошо.
Такое сочетание позволяет нарциссам легко понимать чужие чувства и эмоции, а затем манипулировать ими в своих целях без угрызений совести.
Порой нарциссы так хорошо развивают свою когнитивную эмпатию, что раньше других подмечают какие-то перемены в настроении собеседника.
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Всё потому, что жизнь нарцисса крутится вокруг манипулирования и использования других людей в своих целях. А для этого нужно уметь располагать к себе. По этой причине необходимо быть наблюдательным. Нарцисс создаёт видимость эмпатии только в тех случаях, когда ему выгодно.
Пример. Нарциссу важно производить хорошее впечатление перед начальством, поэтому если вы окажетесь с таким человеком в кабинете руководителя, то он будет вести себя сострадательно. А когда выйдете за порог — проявит безразличие, а возможно, даже пренебрежение или жестокость.
Если вслушаться и вдуматься в слова «поддержки» нарцисса, то это какие-то шаблонные, часто гиперболизированные фразы, порой с обещаниями, которые никогда не будут выполнены.
Если ли же вы не представляете никакого интереса для нарцисса или, наоборот, он считает вас преградой для достижения своих целей, то он смело будет использовать вашу боль или испортит настроение без угрызений совести. Ещё и обвинит в том, что вы какой-то слишком чувствительный человек или всё выдумываете. То есть использует газлайтинг.
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Нарциссы — это именно те люди, о которых рассказывают, что они были милы и ласковы, а потом внезапно стали агрессивными, безразличными и холодными.
Память и восприятие нарциссов не дают им усваивать невыгодную для них информацию
Отрицание — это психологическая защита, при которой человек не признаёт неприятную и угрожающую самооценке информацию. Оно развито у людей с нарциссическими чертами личности.
Отрицание может проявляться в разных формах:
- блокирование восприятия части информации;
- незапоминание или забывание части информации;
- фантазирование вместо памяти о реальных событиях.
У нарциссов память и восприятие устроены так, что они игнорируют или вовсе не воспринимают информацию, которая им невыгодна. По этой причине до них не удастся достучаться и добиться того, чтобы они признали своё неподобающее поведение.
Доходит даже до того, что человек с нарциссическими чертами может отрицать ту или иную информацию даже при очевидном её существовании.
Это способно расшатать психику людей, которые с ними общаются, потому что никакие факты для нарциссов не являются аргументами в беседе, если противоречат их восприятию себя и выставляют в худшем свете.
Нарцисс плохо переносит критику и часто гневается
Нарциссическая ярость — это внезапная вспышка сильного гнева, агрессии и насилия со стороны человека с нарциссическим расстройством личности. Она проявляется, когда нарцисс чувствует, что грандиозность его личности подвергается сомнению. Предугадывать эту ярость сложно и крайне энергозатратно.
Но нужно подчеркнуть, что вспышки ярости не всегда свидетельствуют о том, что у человека нарциссические черты личности.
Вспышки сильного гнева могут быть у людей, к примеру, с комплексным посттравматическим стрессовым расстройством (КПТСР) — это расстройство, возникающее у тех, кто длительное время подвергался насилию, либо какому-то другому виду стрессовых ситуаций и не мог их избежать.
И кстати, есть данные, которые показывают, что КПТСР может развиваться у тех, кто страдал от действий нарцисса в течение долгого времени.
Нарциссическая ярость может возникать, когда кто-то даёт негативную обратную связь поведению нарцисса. Или когда он решил, что человек к нему плохо отнёсся, независимо от реального положения дел. В ответ нарцисс выдаёт сильную отрицательную реакцию, несоразмерную по масштабу произошедшего.
Если человек без нарциссических черт, как правило, даже в гневе попытается как-то аргументировать свои претензии к собеседнику, объяснить, почему он так расстроен, то нарцисс никакую аргументацию не использует. А после того, как агрессия проходит, он ведёт себя так, словно ничего не произошло.
Общаться с нарциссом — это как сидеть на пороховой бочке. Если вдруг он подумает, что вы перестали поддерживать его величие, на вас сойдёт лавина негатива.
Нарциссы втягивают людей в созависимые отношения
Нарциссическое расширение — это люди, которые обеспечивают нарциссу бесконечное восхищение и поддержку. В работах психологов можно встретить словосочетание «потакатели нарцисса» со схожим значением.
Нарциссы рассматривают этих людей как продолжение себя и поэтому очень сильно их контролируют. Они не признают в таком человеке отдельную личность и используют его исключительно для удовлетворения своих нужд и потребностей.
Пример. Родитель считает, что ребёнок продолжит его дело или станет тем, кем он сам не смог. Мнение ребёнка не учитывается, а непослушание наказывается строго.
Если люди, которых нарцисс воспринимает как продолжение себя, начинают вести себя так, как ему не нравится или невыгодно, то их подвергают психологическому или даже физическому насилию.
Вот почему быть любимчиком нарцисса опасно: если вы поступаете так, как ему нужно, он может даже вас отблагодарить. Но как только вы перестанете так делать, на вас обрушится негатив.
Подвергаясь подобному обращению на протяжении долгого времени, у человека снижается чувство собственной ценности. Он может начать воспринимать свою ценность, только исходя из одобрения нарцисса. И таким образом формируется созависимость, которая как раз выгодна нарциссу и разрушительна для его жертвы.
Попасться в сети нарцисса очень легко
Нарциссическое насилие проходит по определённому циклу. Первая стадия может выглядеть для жертвы как привлекательное взаимодействие. По этой причине люди часто и попадают в сети нарцисса.
Цикл делится на следующие стадии:
- Идеализация. Нарцисс создаёт ощущение мгновенной связи с вами, может одаривать подарками и комплиментами, нарочито подчёркивать вашу уникальность. Он хочет, чтобы вы подумали о том, что он влюбился в вас без памяти. При таком поведении очень легко потерять бдительность. Но если внимательно отнестись к действиям и словам нарцисса, то можно убедиться, что они демонстративны и шаблонны. Например, вам дарят цветы, даже когда вы говорите, что их не любите, вас одаривают гиперболизированными и обобщёнными комплиментами: «Ты самая красивая», «Я жить без тебя не смогу», «Я всё для тебя сделаю».
При этом уже на этой стадии может проявиться желание нарцисса полностью вас контролировать. К примеру, он может начать вызывать у вас чувство вины и стыда из-за того, что вы проводите время не с ним, а с друзьями.Цель этой стадии — заставить вас потерять бдительность.
- Девальвация. На этой стадии нарцисс начинает вас обесценивать. Он активно использует такие формы психологического насилия, как пассивная агрессия, двусмысленные комплименты, оправдания своего плохого поведения, критика, завуалированные оскорбления, отсутствие сочувствия, сравнение с другими, насмешки, унижение, проекция и так далее.
Цель этой стадии — заставить вас оправдываться перед ним, извиняться, испытывать стыд, а также приучить вас делать всё, чтобы получить его одобрение.
- Повторение. Эта стадия возникает, если вы отдаляетесь от нарцисса и показываете явное желание закончить отношения с ним. Чтобы удержать вас, нарцисс может повторить стадию идеализации в более коротком формате. А потом добавит обесценивание в куда более яркой форме, чтобы вам было больно и вы испытывали вину.
- Стадия отказа. Это последняя стадия. Она заключается в том, что нарцисс перестаёт считать вас хоть как-то полезным человеком и резко обрывает с вами связь. Делает это быстро и жёстко.
Если по какой-то причине нарцисс не хочет вас отпустить навсегда, то стадии идеализации, девальвации и отказа будут постоянно сменять друга друга.
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