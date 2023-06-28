Нарциссизм — что такое и можно ли его вылечить
Расскажем, почему достигаторы и другие нарциссы на самом деле несчастны.
Изображение: Джон Уильям Уотерхаус, «Эхо и Нарцисс», 1903г. / Художественная галерея Уокера
В этой статье вы узнаете:
- что такое нарциссизм и нарциссическое расстройство личности;
- каждый ли эгоист — нарцисс, и каждый ли нарцисс — эгоцентрик;
- как ведут себя нарциссы в жизни;
- почему развивается расстройство;
- сложно ли строить отношения с нарциссами и можно ли вылечить такое расстройство.
Софья Севастьянова
Квалифицированный когнитивно-поведенческий психолог, автор телеграм-канала psy.bird.
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Что такое нарциссизм?
Нарциссизм — это особенность характера. Её главная черта — нестабильная самооценка, которая кажется завышенной. На деле она чаще является заниженной и требует поддержки и подкрепления чужим мнением.
Нарциссические проявления встречаются почти в каждом: иногда нам хочется приукрасить свои таланты или достижения, услышать комплимент и побыть в центре внимания. И в таких желаниях нет ничего патологического, пока они не влияют на отношения с окружающими и не становятся определяющими в жизни.
Иначе речь уже о нарциссическом расстройстве личности (НРЛ). Людям с НРЛ свойственны:
- драматическое, эмоционально неустойчивое поведение;
- убеждённость в собственной грандиозности, иногда — в величии;
- одержимость успехом;
- требования к себе особого отношения и вера в исключительность своих прав;
- потребность в постоянном восхвалении и признании;
- завистливость и ревнивость;
- склонность к манипуляциям и лжи;
- обесценивание других и отсутствие эмпатии;
- высокомерие, надменность, эгоистичность, эгоцентризм.
Чем нарцисс отличается от эгоиста и эгоцентрика?
Все люди — эгоисты, но не все — нарциссы. Эгоизм мотивирует человека делать что-то для себя, например:
- вовремя говорить «нет», отстаивая свои границы;
- заниматься тем, что приносит удовольствие, а не общественное одобрение;
- выбирать отдых вместо ночной работы, чтобы чувствовать себя лучше.
Эгоизм не призывает к успеху, не заставляет быть в центре внимания и заслуживать похвалы со стороны. Эгоизм — это о добре для самого себя и независимости от чужого мнения.
Нарцисс больше похож на эгоцентрика: в своей голове такой человек — центр вселенной, всё внимание мира должно быть приковано к нему. В то же время не каждый эгоцентрик — нарцисс. Если эгоцентрики тоже действуют себе во благо и не сильно считаются с мнением окружающих, то нарцисс бросает все силы на восхождение к пьедесталу всеобщего признания, что в итоге не приносит пользы, а зачастую наоборот — толкает человека с НРЛ всё дальше от истинных ценностей и создания здорового, осознанного «Я».
Признаки нарциссизма
Нет двух одинаковых нарциссов, поэтому и строгой классификации их типов тоже нет. Но можно выделить такие узнаваемые группы:
- Грандиозные — ведут себя агрессивно и высокомерно, болезненно ревнивы, часто манипулируют.
- Скрытые — страдают от тревожности, склонны изображать жертву и часто обвиняют окружающих в своих бедах, интровертивны и крайне чувствительны к критике.
- Высокофункциональные (или злокачественные) — одержимы выполнением целей, соперничеством и конкуренцией.
Последних обычно называют достигаторами, и они бывают не только карьерными. В личных отношениях такие нарциссы часто заводят списки: где нужно вместе засветиться и сфотографироваться, как нужно одеваться, чтобы быть самыми стильными и заметными, что есть, говорить и публиковать в соцсетях, чтобы получить больше лайков и комплиментов. Работа, хобби, дружба, родительство, брак — достигаторам везде нужно быть лучшими и наработать список регалий.
Арсенал ролей у нарциссов не ограничен, и сменяться маски могут довольно быстро. Зачастую образ человека с НРЛ зависит от значимых людей. Если кто-то из друзей увлёкся путешествиями, нарцисс в скором времени объявит, что объездил полмира и готовится к кругосветке.
Или постарается максимально обесценить тему путешествий. И сделает это искусно: найдёт статьи, которые докажут, что склонность к путешествиям — это попытка убежать от себя, процитирует классиков, голосовавших за гнездование на месте, прикроется мнением авторитетных психологов или звёзд.
У человека с НРЛ есть два простых, но неосознанных правила:
- если я не могу сделать X, то никто не может;
- либо я лучший в роли X, либо роль X ничего не значит.
Если хочется представить нарциссизм на живом примере — вспомните Златопуста Локонса из книги «Гарри Поттер и Тайная комната». Среди симптомов НРЛ профессору точно присущи эгоцентризм, эксплуатация окружающих и регулярное приукрашивание собственных достижений, иногда перетекающее в откровенную ложь.
При этом Златопуст ревностно коллекционировал награды, нарывался на похвалу и восхищение, а любой разговор сводил к историям о своих подвигах. Кстати, нарциссам действительно интереснее и безопаснее говорить, чем слушать. В чужой истории есть риск наткнуться на чужой успех, который вызовет негатив и боль от бессознательного сравнения себя с другими.
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Причины нарциссического расстройства
Точные причины неизвестны, но обычно истоки кроются в детских травмах или детско-родительских отношениях. Расстройство может развиться и во взрослом возрасте, но предпосылки, вероятно, тоже найдутся в детстве.
Часто НРЛ тянет за собой другие расстройства личности или идёт в совокупности с ними (в частности, с пограничным, тревожным или обсессивно-компульсивным).
Обычно ребёнок с НРЛ рождается в семье, где кто-то из родителей обладает таким же диагнозом. Вместе с генетической предрасположенностью к развитию НРЛ также могут привести:
- игнорирование и эмоциональная холодность со стороны родителей;
- выставление детей напоказ, как трофеев;
- сравнения с другими;
- жёсткая реакция родителей на «слабости» («Да чего ты плачешь как девчонка», «Не хочешь идти на музыку — так и вырастешь бездарной и никому не интересной», «Ты что, глупый? Не можешь сам справиться с домашкой?», «Опять четвёрка?! Всё потому, что ты ленивая!» и так далее).
Обычно искренность для нарциссов — непозволительная роскошь, ведь проявления себя никогда не поощрялись значимыми людьми. Признаться, что тебе страшно, больно, одиноко, — значит показаться слабым и никчёмным, обречь себя на критику и унижения. Поделиться успехом, достижением, победой над кем-то — значит получить признание. Такие равенства усваиваются с детства и надолго остаются в сознании как рабочие модели выживания.
Как ведут себя нарциссы во взрослых отношениях?
У людей с НРЛ, как и у всех, есть светлые и тёмные стороны. Обычно это яркие персонажи, нуждающиеся во внимании и признании. Иногда они мотивируют, вдохновляют и заряжают других своей энергией. И многие восхищаются, не замечая никаких подвохов в ослепительных образах. Влюбляются в маски, ношение которых для нарциссов естественно.
За свою внешнюю идеальность люди с НРЛ дорого платят. Симптомы «изнанки»:
- агрессивность, тревожность, страх в ответ на критику;
- неспособность к соучастию;
- неконтролируемые негативные эмоции;
- сниженная мотивация, если нет признания.
Всё это ранит прежде всего самих людей с НРЛ, мешает выстраивать отношения. А ведь нарциссы познают мир чужими глазами и воспринимают себя через слова и оценки со стороны — зависимые люди при НРЛ жизненно необходимы.
Поддержка и тёплая симпатия не дают облегчения, а вот регулярная похвала и уверенность в своей власти — да. Нарциссы подпитываются от партнёров, привязывая их к себе любыми способами.
Часто схема построения отношений такая:
Шаг 1: обаять, очаровать, возвести объект влюблённости в ранг идеала.
Шаг 2: «приклеить» к себе подарками, бытовыми удобствами.
Шаг 3: унизить, растоптать и уничтожить даже намёки на независимость партнёра. Например, фразами вроде «Да кому ты, кроме меня, нужен» или «Я такой ужасный, без тебя я навсегда останусь один».
Подобные манипуляции и абьюз часто продолжаются и после расставания.
Вторая рабочая модель в отношениях с нарциссом: от любви до ненависти — один шаг. Людям с НРЛ нужны яркие эмоции: стабильность, гармоничность, спокойствие воспринимаются средними, «как у всех», — это губительно. А вот слепое восхищение или страх и ужас — равнозначны и желанны. Чтобы добавить накала страстей, нарциссы могут использовать ревность, обман, пустые обещания, скандалы, унижения, битьё посуды.
Но не стоит демонизировать людей с НРЛ. Их манипуляции и абьюзивные действия не всегда осознанны, и, кроме того, более здоровых стратегий поведения и выстраивания отношений у нарциссов просто нет.
Такие люди не могут поставить себя на место другого, чужие проблемы и страдания их не особо беспокоят, потому что в своё время никто не переживал о страданиях самих нарциссов. К тому же связь здесь нарушена взаимно: человек с НРЛ не может понять боль окружающих, но и понять боли самого нарцисса близкие чаще всего тоже не могут.
В разговоре о нарциссах и личных отношениях важно помнить:
- Любые отношения могут стать абьюзивными, если в них не чтутся личные границы. Если человек манипулирует и самоутверждается за счёт партнёра, это ещё не значит, что дело в нарциссизме.
- Не стоит рассчитывать, что люди с НРЛ освоят эмпатию. Но они способны развить в себе внимательность и навыки бережного общения. Да, нарцисс не поймёт, что чувствует партнёр, но он может научиться об этом тактично спрашивать и проявлять соучастие.
- Нарциссы хотят любви. Но не умеют её принимать: внутри живёт въедливый критик, который обесценивает настоящие чувства и ищет в них подвох. Но можно научиться давать отпор давящему голосу и строить здоровые отношения.
Опасен ли нарциссизм и можно ли его вылечить?
Нарциссизм в лёгкой форме не опасен. Стремление всё знать, везде добиваться успеха, выглядеть молодцом в глазах общества — это характерно для каждого. Но когда любой провал кажется фатальным и маленький промах перекрывает радость от большого достижения, качество жизни существенно падает.
Пройти жизнь «до конца» и выиграть на всех уровнях невозможно, у реальности нет такой опции. Поэтому достигаторы, например, живут в постоянном напряжении и непрерывно сталкиваются с негативными эмоциями и аутоагрессией.
В подобных случаях речь уже о нарциссическом расстройстве, и оно может иметь ощутимые последствия. Например, приводить к отсутствию друзей или нарциссической депрессии.
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Такое состояние у людей с НРЛ может возникнуть даже в ответ на мелкую неудачу. Жизнь становится скучной, безразличие — основная эмоция. Нет потребности выходить из дома, общаться с кем-либо и вообще занимать время. Ни целей, ни ожиданий, ни мечтаний — пустота и выполнение поддерживающих жизнь процедур на автопилоте.
«Вытащить» из этого нельзя, но можно самостоятельно «выползти». На терапии, с помощью консультаций психиатра и тщательно подобранных препаратов. Вылечить НРЛ, как и другие расстройства личности, нельзя. Но замечать, купировать и рефлексировать проявления нарциссизма, научиться с ним жить, не раня себя и других, — выполнимая задача.