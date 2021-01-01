Основы монтажа

Илья Режиссёр монтажа, motion-дизайнер
Зернов
12 лет режиссирует монтаж видео для кино и телевидения. Работает в программах Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, After Effects, DaVinci Resolve, Cinema 4D.
Вы с нуля освоите программу Adobe Premiere и правила монтажа. На базовом уровне научитесь работать с цветом и звуком и смонтируете первый профессиональный ролик. Сможете создавать классные видео для себя, прокачать блог или больше зарабатывать на видеороликах на заказ.
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Познакомитесь с базовыми функциями Adobe Premiere и основами профессионального монтажа. Узнаете, как сделать цветокоррекцию, добавить титры и «почистить» звук. Смонтируете первое видео и сможете делать крутые ролики для себя и знакомых.
Прокачаете навыки монтажа и работы в Adobe Premiere — сделаете свои видео более интересными с помощью видеоэффектов и мультикамеры. Благодаря сильному видеоконтенту сможете привлечь новую аудиторию или больше зарабатывать на видео.
В курсе — практические видеоуроки.
В том темпе, в котором вам удобно.
Закрепляете знания и исправляете ошибки.
И дополняете ею своё портфолио.
Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.
Узнаете об особенностях работы режиссёра монтажа. Познакомитесь с программами для видеомонтажа и поймёте, как выбрать подходящую.
Научитесь настраивать параметры видео: разрешение, кодеки, количество кадров и сохранять ролик в подходящем качестве.
Разберётесь, как создавать простую анимацию с вращением, масштабированием и движением. Поймёте, как управлять скоростью анимации и делать эффектные переходы.
Узнаете, как создавать маски и анимированные титры из библиотеки Adobe и с помощью эффекта Track Matte Key.
Научитесь подбирать параметры шрифтов, которые соответствуют жанру видео.
Познакомитесь с очевидными и неочевидными параметрами шрифта. Узнаете, как мода влияет на характер начертания шрифтов.
Поймёте, как правильно снимать с нескольких точек и переключать камеры. Научитесь ускорять и замедлять видео, делать стоп-кадры.
Научитесь делать аудиопереходы, выравнивать и сводить звук.
Узнаете, как найти дефекты цвета с помощью панели Lumetri color. Научитесь работать в разделах Primary, Creative и Curves: выравнивать кадры по цвету, создавать художественные эффекты и фокусировать определённые предметы.
Поймёте задачи и принципы монтажа. Научитесь монтировать видео с учётом движения, композиции и света.
Научитесь брифовать клиента, чтобы понимать его требования к монтажу. Разберётесь, в какой последовательности монтировать видео, как правильно структурировать исходные материалы. Создадите первый вариант монтажа музыкального клипа.
Узнаете, как правильно настроить клавиатуру и Adobe Premiere, чтобы быстро и удобно монтировать видео.
Смонтируете полноценный клип из готовых исходников. Сделаете цветокоррекцию, добавите эффекты, титры и подгоните ролик под стандартный формат YouTube.
Клип группы Valley Boys на песню Hiawara
Монтаж уличной съемки TN parkour
Клип группы Valley Boys на песню Hiawara
Клип группы Valley Boys на песню Hiawara
12 лет режиссирует монтаж видео для кино и телевидения. Работает в программах Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, After Effects, DaVinci Resolve, Cinema 4D.
Подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.
Конечно! У вас всё получится даже без специальных знаний — просто уделяйте больше внимания домашним заданиям и читайте дополнительную литературу. В остальном помогут опытные наставники, которые будут курировать вас на протяжении всего курса.
Нет, но мы поможет оформить скидку 46% на программу Adobe Premiere Pro, в которой учим монтировать видео.
Вы можете изучать материалы курса в удобном вам режиме, совмещать обучение с работой и личной жизнью. Более того, все уроки будут доступны и по окончании курса, так что вы сможете освежить свои знания в любой момент.
Всё зависит только от вас. В среднем наши студенты занимаются от трёх до пяти часов в неделю.
У вас будет куратор в Telegram-чате, а проверяющий преподаватель прокомментирует домашние задания и даст полезные советы. Так вы сможете перенять опыт, профессиональные знания и лайфхаки.
Да, вы можете купить курс в рассрочку — и спланировать свой бюджет, разбив всю сумму на небольшие ежемесячные платежи.
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы
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