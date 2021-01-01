Участвует в новогодней распродаже Снежинки Скидка 40% до 8 января
Основы монтажа
Онлайн-курс
−40% до 8 января

Основы монтажа

Вы с нуля освоите программу Adobe Premiere и правила монтажа. На базовом уровне научитесь работать с цветом и звуком и смонтируете первый профессиональный ролик. Сможете создавать классные видео для себя, прокачать блог или больше зарабатывать на видеороликах на заказ.

168 российских фильмов вышли в прокат за прошедший год

По данным Фонда кино:

Кому подойдёт этот курс

Чему вы научитесь

  1. Работать в Adobe Premiere

    Изучите инструменты и интерфейс популярной программы для монтажа. Настроите рабочую зону, разберёте «горячие» клавиши и сможете быстро монтировать полноценные видео — от склейки кадров до чистки звука.

  2. Делать цветокоррекцию в Adobe Premiere

    Узнаете, что такое цветовые модели и как цвет влияет на восприятие кадра. Научитесь работать с разделами Primary, Creative, Curves и Color wheels в Adobe Premiere. Поймёте, как сделать картинку натуральной и спокойной или, наоборот, неординарной и сочной.

  3. Редактировать звук в Adobe Premiere

    Поймёте, как сделать звук идеальным с помощью встроенных инструментов Adobe Premiere. Вы сможете сводить, выравнивать звук и добавлять аудиопереходы.

  4. Работать с титрами

    Разберётесь в особенностях шрифтов и научитесь делать эффектные анимированные титры. Сможете использовать как готовые титры из библиотеки Adobe, так и создавать свои.

  5. Монтировать видеоклипы

    Освоите приёмы мультикамерного монтажа и научитесь выбирать наиболее впечатляющие кадры. Примените все навыки, которые получили на курсе, в своей дипломной работе.

Как проходит обучение

  1. Изучаете тему

    В курсе — практические видеоуроки.

    Изучаете тему

  2. Выполняете задания

    В том темпе, в котором вам удобно.

    Выполняете задания

  3. Работаете с наставником

    Закрепляете знания и исправляете ошибки.

    Работаете с наставником

  4. Защищаете дипломную работу

    И дополняете ею своё портфолио.

    Защищаете дипломную работу

Программа

Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.

  • 12 тематических модулей
  • 57 онлайн-уроков

  1. Узнаете об особенностях работы режиссёра монтажа. Познакомитесь с программами для видеомонтажа и поймёте, как выбрать подходящую.

  2. Научитесь настраивать параметры видео: разрешение, кодеки, количество кадров и сохранять ролик в подходящем качестве.

  3. Разберётесь, как создавать простую анимацию с вращением, масштабированием и движением. Поймёте, как управлять скоростью анимации и делать эффектные переходы.

  4. Узнаете, как создавать маски и анимированные титры из библиотеки Adobe и с помощью эффекта Track Matte Key.

  5. Научитесь подбирать параметры шрифтов, которые соответствуют жанру видео.

  6. Познакомитесь с очевидными и неочевидными параметрами шрифта. Узнаете, как мода влияет на характер начертания шрифтов.

  7. Поймёте, как правильно снимать с нескольких точек и переключать камеры. Научитесь ускорять и замедлять видео, делать стоп-кадры.

  8. Научитесь делать аудиопереходы, выравнивать и сводить звук.

  9. Узнаете, как найти дефекты цвета с помощью панели Lumetri color. Научитесь работать в разделах Primary, Creative и Curves: выравнивать кадры по цвету, создавать художественные эффекты и фокусировать определённые предметы.

  10. Поймёте задачи и принципы монтажа. Научитесь монтировать видео с учётом движения, композиции и света.

  11. Научитесь брифовать клиента, чтобы понимать его требования к монтажу. Разберётесь, в какой последовательности монтировать видео, как правильно структурировать исходные материалы. Создадите первый вариант монтажа музыкального клипа.

  12. Узнаете, как правильно настроить клавиатуру и Adobe Premiere, чтобы быстро и удобно монтировать видео.

  13. Смонтируете полноценный клип из готовых исходников. Сделаете цветокоррекцию, добавите эффекты, титры и подгоните ролик под стандартный формат YouTube.

Спасибо!

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Дипломные работы

Преподаватель

Илья Зернов

Илья
Зернов

Режиссёр монтажа, motion-дизайнер

12 лет режиссирует монтаж видео для кино и телевидения. Работает в программах Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, After Effects, DaVinci Resolve, Cinema 4D.

Ваше резюме после обучения

Аделина Ветрова
  • Должность Монтажёр
  • Зарплата от: 80 000 ₽

Профессиональные навыки:

  • Монтаж видеороликов
  • Кадрирование
  • Мультикамерный монтаж
  • Подбор шрифтов
  • Цветокоррекция
  • Выравнивание и сведение звука
  • Создание эффектов
  • Работа в Adobe Premier
  • Анимация титров

Диплом Skillbox

Подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.

Диплом Skillbox
Участвует в новогодней распродаже Снежинки Скидка 40% до 8 января

Стоимость обучения

−40% до 8 января
  • Рассрочка на 12 месяцев 3 400 ₽
  • Стоимость
    со скидкой 40 800 ₽
  • Первоначальная
    стоимость 68 000 ₽

Часто задаваемые вопросы