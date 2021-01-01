Основы монтажа

Я никогда не монтировал видео. У меня получится?

Конечно! У вас всё получится даже без специальных знаний — просто уделяйте больше внимания домашним заданиям и читайте дополнительную литературу. В остальном помогут опытные наставники, которые будут курировать вас на протяжении всего курса.